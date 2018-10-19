Коэн призвал голосовать против Трампа, чтобы избежать дальнейшего «сумасшествия»

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн призвал не поддерживать Трампа и республиканскую партию, чтобы не столкнуться с двумя или шестью годами «сумасшествия». Об этом сообщает CNN.

Коэн призвал американцев «взять своих семью и друзей» и проголосовать против Трампа. Кроме того, он перешел в демократическую партию. До 2016 года Коэн состоял в рядах демократов, однако перешел к республиканцам после президентских выборов.

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Один из источников телеканала добавил, что Коэн готов присоединиться к избирательной кампании демократов на промежуточных выборах 2018 года и на президентских выборах 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что выводы о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Россией могут разочаровать общественность.