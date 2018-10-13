Ющенко заметил попытки спекуляций на теме переговоров по Донбассу

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что некоторые украинские политики предпринимают попытки спекуляций из-за минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

По словам Ющенко, высказывать критические суждения проще, чем «творить». Он признал, что некоторые политики пытаются спекулировать на теме неэффективности минского формата, однако отметил, что большинство считает его работоспособным.

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«Значительная часть политикума сегодня исходит из того, что «Минск» делает свою работу. С другой стороны, он нуждается в модернизации», — заключил Ющенко.

Ранее СМИ сообщали, что Ющенко может стать новым представителем Киева на переговорах по Донбассу в Минске.