МИД России обвинил Волкера в разрушении минских соглашений

В Министерстве иностранных дел России заявили, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер работает на разрушение минских договоренностей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Выступая на словах за минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также отметили, что заявление Волкера о том, что размещение миссии ООН в Донбассе позволит сохранить самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «вызывает недоумение».

В МИД подчеркнули, что под минскими соглашениями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что Волкер рассказал о предложенных Москве вариантах размещения миссии ООН.