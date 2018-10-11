Саудовская Аравия надеется на визит Путина

Саудовская Аравия рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит королевство с визитом, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал посол Саудовской Аравии в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд.

Он также уточнил, что страны, несмотря на разногласия, имеют схожие позиции по большинству вопросов.

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«Мы ждем, что президент Путин примет приглашение посетить королевство, которое ему направил король Сальман», — заявил посол.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября.