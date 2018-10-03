Хантсман: Трамп настроен улучшать отношения с Россией
Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с Россией. Об этом сообщается в твиттере американского посольства.
По его словам, Трамп прилагает усилия для улучшения отношений между Россией и США.
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Он также добавил, что для улучшения двусторонних отношений существует ряд условий.
Хантсман подчеркнул, что одним из условий является «невмешательство России в выборы в конгресс США».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы «мракобесие» вокруг предполагаемого российского вмешательства в выборы в США закончилось.