AP: Китай и Россия получат возможность ответить на обвинения Трампа на Генассамблее ООН

Китай и Россия во время заседания Генеральной ассамблеи ООН получат возможность ответить перед всем миром на обвинения во вмешательстве в выборы со стороны США, отмечает агентство Associated Press.

Представители обеих стран, которые отрицают обвинения во вмешательстве в выборы, планируют выступить на встрече глав мировых держав спустя два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на промежуточные выборы в американский конгресс, которые состоятся в ноябре.

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Россия, между тем, остается в центре внимания расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве в выборы 2016 года. Американский лидер Дональд Трамп не раз называл «российское дело» Мюллера «охотой на ведьм».

Тем не менее, не ясно, будут ли главы внешнеполитических ведомств Китая и России использовать трибуну Генассамблеи для того, чтобы ответить на обвинения во вмешательстве в выборы.

Ранее CBS News рассказал, почему смеялись над Трампом в Генассамблее ООН.