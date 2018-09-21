В Раде заявили, что уведомили Россию о непродлении договора о дружбе

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Украина уведомила Россию о непродлении договора о сотрудничестве, сообщает УНН.

«Насколько я знаю, что уже сообщено (России о непродлении договора. — Газета.Ru)», — сказал Гончаренко.

По решению СНБО, МИД Украины должен заявить России о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1997 году.

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Также Киев должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора, а также об основаниях его прекращения.

19 сентября на Украине вступил в силу указ о прекращении договора о дружбе с Россией.