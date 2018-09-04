Лавров назвал «кощунственными» заседания Нормандского формата после гибели Захарченко

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проводить новые переговоры в Нормандском формате неуместно и кощунственно. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что особенно неуместным было бы проводить заседание Нормандского формата после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убийство которого Берлин и Париж не осудили.

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«В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, — это США», — отметил глава МИДа.

Ранее сообщалось, что на Украине отказались искать новый формат переговоров по Донбассу.