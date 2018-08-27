NBC: рейтинг одобрения Трампа не изменился после дел против Манафорта и Коэна

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа практически не изменился после прошедшей напряженной недели и «удивительно стабилен», сообщает NBC News со ссылкой на совместный с The Wall Street Journal опрос.

На прошлой неделе бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве по восьми пунктам из восемнадцати, а бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн дал признательные показания, напоминает NBC News.

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На данный момент, рейтинг одобрения Трампа составляет 44%. Не одобряют деятельность американского президента — 52% граждан США. Неделей ранее его рейтинг одобрения составлял 46%, говорится в исследовании NBC и WSJ.

При этом 56% американцев полагают, что Трамп не был честен, говоря о расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что в США большинство граждан считают, что российское правительство располагает компроматной информацией на президента США Дональда Трампа.