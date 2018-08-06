«Потерявшегося» Порошенко нашли в киевском ресторане

Украинский политтехнолог Ярослав Макитра рассказал в фейсбуке, что встретил в одном из столичных ресторанов президента Украины Петра Порошенко с семьей.

Макитра опубликовал две фотографии, подтверждающие встречу. И пояснил, что ужинал с друзьями, когда встретил «незапланированных гостей по соседству».

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«Возможно, не совсем корректно, но все же сделал фото. Место все же публичное: киевский ресторан Manu», — подписал Макитра.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в администрации украинского президента сообщили, что Порошенко не появлялся на работе после крестного хода Киевского патриархата.

Порошенко, как сообщалось, мог уехать в отпуск в Испанию или отправиться в круиз по Средиземному морю на яхте, а по еще одной версии он остался на Украине.