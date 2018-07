В Капитолии Колорадо вместо портрета Трампа появилось изображение Путина

В здании Капитолия американского штата Колорадо вместо портрета президента США был выставлен портрет его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что инцидент произошел 26 июля. Неизвестный шутник выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина рядом с местом, предназначенном для портрета Трампа. Через некоторое время портрет был снят одним из экскурсоводов.

Реклама

Уточняется, что портреты президентов создаются на пожертвования. Место предназначенное для изображения Трампа пустует, так как в Колорадо еще не удалось собрать необходимое количество средств, чтобы заказать портрет нынешнего лидера США.

Ранее сообщалось, что на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM