На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Клиенты Совкомбанка смогут пользоваться автоматизированной системой налогообложения

Совкомбанк предоставит клиентам автоматизированную систему налогообложения
true
true
true
close
Shutterstock

Совкомбанк вошел в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, чьи клиенты смогут пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН), сообщает пресс-служба банка.

Новый функционал появился в интернет-банке для бизнеса «Совкомбанк Бизнес». Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут уведомлять ФНС о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счету, а также формировать и отправлять отчеты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и оплачивать их.

Как отметила управляющий директор малого бизнеса Совкомбанка Алена Аверочкина, АУСН позволят тратить меньше времени на рутинные задачи.

«Клиенты смогут больше заниматься развитием своего бизнесе и законно оптимизировать налоговую нагрузку. Поддержка банками АУСН становится еще одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам», — сказала она.

Напомним, АУСН – это специальный налоговый режим, доступный предпринимателям во многих регионах РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами