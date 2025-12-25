Клиенты Совкомбанка смогут пользоваться автоматизированной системой налогообложения

Совкомбанк вошел в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, чьи клиенты смогут пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН), сообщает пресс-служба банка.

Новый функционал появился в интернет-банке для бизнеса «Совкомбанк Бизнес». Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут уведомлять ФНС о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счету, а также формировать и отправлять отчеты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и оплачивать их.

Как отметила управляющий директор малого бизнеса Совкомбанка Алена Аверочкина, АУСН позволят тратить меньше времени на рутинные задачи.

«Клиенты смогут больше заниматься развитием своего бизнесе и законно оптимизировать налоговую нагрузку. Поддержка банками АУСН становится еще одним обязательным сервисом, который мы рады предоставить своим клиентам», — сказала она.

Напомним, АУСН – это специальный налоговый режим, доступный предпринимателям во многих регионах РФ. Запуск АУСН является экспериментом, который проводится ФНС с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.