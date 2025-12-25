Прокуратура запросила срок для курского экс-депутата по делу о хищении на фортификациях

Прокурор запросил 6 лет колонии общего режима для бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева. Об этом сообщает ТАСС.

Он проходит в качестве обвиняемого в растрате бюджетных средств на общую сумму свыше 152 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений.

«Прошу суд признать Васильева Максима Сергеевича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Приговор Васильеву огласят 26 декабря.

Обвиняемый ранее заявил в суде, что хочет пойти на СВО. Васильев пояснил, что уже был в зоне спецоперации, а также принимал участие в освобождении Черкасского Поречного в Суджанском районе.

Дело о хищении при строительстве фортификационных сооружений рассматривает Ленинский районный суд Курска рассматривает. Обвиняемыми по нему также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместителя Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривается в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

