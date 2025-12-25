На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура запросила срок для курского экс-депутата по делу о хищении на фортификациях

Бывшему курскому депутату Васильеву грозит до шести лет колонии
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Прокурор запросил 6 лет колонии общего режима для бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева. Об этом сообщает ТАСС.

Он проходит в качестве обвиняемого в растрате бюджетных средств на общую сумму свыше 152 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений.

«Прошу суд признать Васильева Максима Сергеевича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Приговор Васильеву огласят 26 декабря.

Обвиняемый ранее заявил в суде, что хочет пойти на СВО. Васильев пояснил, что уже был в зоне спецоперации, а также принимал участие в освобождении Черкасского Поречного в Суджанском районе.

Дело о хищении при строительстве фортификационных сооружений рассматривает Ленинский районный суд Курска рассматривает. Обвиняемыми по нему также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместителя Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривается в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее в Курске бизнисмен рассказал, как 30 млн рублей на фортификации ушли депутату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами