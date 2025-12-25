Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк

Министерство обороны РФ сообщило об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» Космическими войсками. Старт ракеты со спутником на борту был произведен на космодроме Плесецк, расположенном в Архангельской области, сообщило Минобороны РФ.

«В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В конце ноября с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) стартовал российский космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем. В жилых отсеках корабля было размещено более 125 кг различных грузов, предназначенных для работы на МКС. На борту находились российские космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

