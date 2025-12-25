На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны: ракета «Союз-2.1а» стартовала со спутником с космодрома Плесецк
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» Космическими войсками. Старт ракеты со спутником на борту был произведен на космодроме Плесецк, расположенном в Архангельской области, сообщило Минобороны РФ.

«В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В конце ноября с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) стартовал российский космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем. В жилых отсеках корабля было размещено более 125 кг различных грузов, предназначенных для работы на МКС. На борту находились российские космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами