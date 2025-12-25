На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники ФСБ посетили главу Кронштадтского района Петербурга

«Фонтанка»: сотрудники ФСБ нагрянули к главе Кронштадтского района Петербурга
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ по Ленинградской области нагрянули в администрацию Кронштадтского района Петербурга, к главе муниципалитета Андрею Кононову. Об этом сообщает «Фонтанка».

Источник полагает, что речь идет о контрактах одной из компаний, которая в последние два года получила сразу несколько крупных подрядов на благоустройство Кронштадта и кратно нарастила портфель госзаказа.

Оперативные мероприятия проводились в рамках проверки обстоятельств заключения договоров, пишет издание.

До этого сообщалось, что управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержало главу отдела закупок администрации города Ялты по делу о мошенничестве с муниципальным земельным участком.

10 декабря стало известно о задержании первого заместителя главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике при получении крупной взятки.

Ранее ФСБ сообщила о задержании мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае.

