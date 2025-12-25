На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дилеры распродали почти все автомобили Xcite

Автостат: в России заканчиваются продажи автомобилей Xcite
Xcite

У дилеров заканчиваются автомобили Xcite, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Продано более 18 тысяч автомобилей XСite. Модель X-cross 7 практически закончилась, X-cross 8 еще можно найти», — сообщил Целиков.

Всего было произведено чуть менее 19,7 тысяч автомобилей Xcite. В том числе: чуть более 15,2 тысячи X-cross 7 и чуть меньше 4,5 тысяч X-cross 8.

Компания «Автозавод Санкт-Петербург» запустила официальные продажи российских кроссоверов XCite X-Cross 7 в 2024 году.

X-Cross 7 получил современный бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. и вариатор. Максимальная скорость автомобиля составляет 186 км/ч. До «сотни» машина разгоняется за 9,8 секунды.

В сентябре 2025 года стало известно, что выпуск автомобилей XCite на бывшем заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») прекращен.

Директор предприятия Иван Миронов заявил, что запас нераспроданных машин составляет 3,5 тыс. единиц и не исключил, что будет заказана новая партия в случае позитивных изменений на российском авторынке. По его словам, что компания сделала большое количество автомобилей на падающем рынке.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.

