Мать с психическим расстройством выкинула трехмесячную дочь с 4-го этажа

В Турции задержали женщину, которая выбросила младенца из окна
true
true
true
close
Pixabay

В Турции мать выбросила собственного ребенка из окна и была задержана. Об этом сообщает газета Habertürk.

В Диярбакыре задержали женщину по имени Нурхаят Э., которая выбросила свою трехмесячную дочь из окна квартиры на четвертом этаже. В результате падения ребенок получил тяжелые травмы.

На место происшествия были направлены полиция и медики, но им не удалось реанимировать жертву.

По данным турецких СМИ, у матери потерпевшей имеются психологические проблемы. В день инцидента она гостила у свекра. Что стало конкретной причиной столь жестокого поступка, не уточняется.

Тело младенца доставили в морг для проведения вскрытия. Ведется расследование.

Ранее мать выбросила своих детей из окна пятого этажа и избежала наказания.

