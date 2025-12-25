Нигер запретил выдавать визы гражданам США

Правительство Нигера ввело запрет на выдачу виз гражданам США в качестве ответных мер. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на дипломатический источник.

»Нигер полностью и окончательно запрещает выдачу виз всем гражданам США и на неопределенный срок запрещает въезд на свою территорию гражданам США», — сказал источник.

Агентство уточнило, что решение было принято в ответ на решение США внести Нигер в перечень стран, граждане которых больше не имеют права на въезд по визе.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает оперативно выдавать визы американским гражданам, несмотря на ужесточения со стороны США. По ее словам, российским дипломатам удается работать так же оперативно, как они это делали в расширенном составе, когда Соединенные Штаты еще не начали сокращать консульства России.

Ранее в РФ раскритиковали решение США ограничить для россиян пункты подачи заявлений на визу.