На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян раскрыл детали строительства «маршрута Трампа»

Премьер Армении Пашинян: реализация «маршрута Трампа» начнется в 2026 году
true
true
true
close
Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что практический этап реализации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», включая начало строительства, начнется в 2026 году. Его слова приводит портал News.am.

«По нашему мнению, первой должна быть железная дорога, поскольку в прошлом соответствующие маршруты функционировали», – заявил Пашинян.

По его словам, сейчас формируются рамки реализации проекта, а США и Армения готовятся подписать соответствующие документы. При этом разблокирование коммуникаций в регионе напрямую зависит от делимитации границ с Азербайджаном, указал премьер.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами