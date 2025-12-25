Пашинян раскрыл детали строительства «маршрута Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что практический этап реализации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», включая начало строительства, начнется в 2026 году. Его слова приводит портал News.am.

«По нашему мнению, первой должна быть железная дорога, поскольку в прошлом соответствующие маршруты функционировали», – заявил Пашинян.

По его словам, сейчас формируются рамки реализации проекта, а США и Армения готовятся подписать соответствующие документы. При этом разблокирование коммуникаций в регионе напрямую зависит от делимитации границ с Азербайджаном, указал премьер.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном.