Приставы могут принудительно выселить Долину, если она не покинет квартиру Лурье

Судебные приставы могут принудительно выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, если она не покинет ее добровольно. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

«Если Долина не съедет самостоятельно, приставы могут осуществить принудительное выселение. 30 декабря будет решение Мосгорсуда о выселении, после этого сторона истца может получить исполнительный лист и обратиться с ним к судебным приставам для исполнения решения », — сказала юрист.

Пухова при этом добавила, что у Лурье, скорее всего, не возникнет «такая необходимость».

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница, Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

