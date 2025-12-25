Сбер разместил ЦФА на денежный поток по кредиту юридического лица

Сбер начал подготовку к регуляторным возможностям по управлению капиталом

На блокчейн-платформе Сбера «Цифровые активы» прошел пилотный выпуск ЦФА на денежный поток от кредита (кредитный ЦФА). Он осуществлен на фоне готовящихся регуляторных нововведений по комплексному регулированию подобных цифровых продуктов и важен для апробации технологии, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что размещение выпуска кредитных ЦФА на платформе Сбера отвечает запросу на инновационные цифровые инструменты, который банк видит со стороны клиентов.

«Мы не только создаем новый продукт для инвесторов, но и готовимся к будущим регуляторным возможностям по управлению капиталом — в 2026 году Банк России планирует ввести комплексное регулирование, которое позволит банкам полноценно учитывать влияние кредитных ЦФА на нормативы достаточности капитала», — рассказал Попов.

Топ-менеджер Сбера добавил, что первый выпуск кредитного ЦФА важен для апробации технологии, которая в ближайшей перспективе станет полноценным инструментом управления балансом.

Решение представляет собой цифровой актив, удостоверяющий право его владельца на часть дохода от платежей (основной долг и проценты) по корпоративному кредиту. При этом Сбер сохраняет за собой роль кредитора и продолжает его администрировать.

Выпуск позволяет инвестору получать доход от платежей по кредиту вместе с банком.

Базовый актив выпуска — платежи по кредиту «Рельеф Центр». Доходность выпущенного ЦФА привязана к ключевой ставке Банка России с премией 0,9%.

Срок обращения ЦФА — до 20 октября 2026 года. Подчеркивается, что продукт доступен только квалифицированным инвесторам.