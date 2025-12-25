На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысяча рублей стала причиной нападения пьяного мужчины на знакомую в Твери

В Твери пьяный мужчина напал на знакомую из-за тысячи рублей
Telegram-канал Полиция 69

В Твери мужчина увидел в руках 44-летней знакомой деньги и напал на нее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда горожанка возвращалась домой из магазина. К ней подошел знакомый пьяный мужчина, который увидел у нее в руке тысячерублевую купюру и потребовал отдать ее ему. Получив отказ, агрессор распылил в лицо женщине перцовый баллончик. После этого он выхватил у нее из рук деньги и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по месту жительства. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и является безработным.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой. Злоумышленника поместили в изолятор, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее россиянин украл у знакомой драгоценности ради подарка для дочери.

