На Украине военкомы открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом

Сотрудники ТЦК в Днепре открыли огонь по напавшему на них мужчине с ножом
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом. Об этом пишет RT.

По данным журналистов, все произошло во время силовой мобилизации. Житель города ножом ударил остановивших его представителей ТЦК, те в ответ открыли огонь. В правоохранительных органах утверждают, что сотрудники военного комиссариата стреляли исключительно в воздух.

«Раненых военкомов увезли в больницу», — говорится в публикации.

25 декабря оперативное командование Вооруженных сил Украины «Запад» сообщило, что вооруженные ломом граждане напали на работников территориального центра комплектования в Ровненской области. Атаке подверглась группа оповещения Сарненского районного ТЦК. Как выяснили журналисты, во время потасовки нападавшие применили лом. В результате один из сотрудников ТЦК получил ушибы обоих легких, также у него диагностировали перелом ребра. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Ранее сообщалось, что на Украине принудительную мобилизацию начали проводить вместе с цыганами.

