«Репрессия и притеснение»: Захарова прокомментировала арест россиянина в Латвии

Захарова: арест россиянина Гущина в Латвии можно квалифицировать как репрессии

Арест латвийскими властями вице-президента русской общины в Латвии Виктора Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессии и притеснения по политическим мотивам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках, будем отстаивать как права Гущина, так и (других - прим. ред.) наших соотечественников», — подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что историк, публицист и преподаватель Гущин «играет заметную роль в латвийской общественной жизни, ведет исключительно гуманитарные проекты, связанные с образованием, просветительской работой, сохранением русского языка, культуры, истории», но, несмотря на это, был арестован по надуманному поводу.

Она также заявила, что арест Гущина направлен на запугивание русскоязычной диаспоры, дестабилизацию обстановки внутри русской общины и срыв ежегодной конференции россиян в Латвии.

Захарова добавила, что латвийские власти, «следуя заветам своих так называемых героев-нацистов», все шире внедряют «гестаповские» методы борьбы с инакомыслием, а главным объектом преследований стало именно русскоязычное население.

