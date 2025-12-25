Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, что ему достались шары-открытки с мечтами детей из подмосковных Серпухова и Солнечногорска, а также из Новоазовска (ДНР).

Воробьев выбрал шары с желаниями перед заседанием Госсовета. 13-летний Дима из Серпухова мечтает почувствовать себя машинистом поезда, 11-летний Сережа из Солнечногорска надеется на велосипед, а 4-летний Витя из Новоазовска желает получить игровой набор «Щенячий патруль».

«Елка желаний» — одно из знаковых событий в преддверии Нового года. <...> Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может и большую детскую мечту. Наша задача, чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка», – отметил губернатор.

Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и организована Федеральным агентством по делам молодежи и движением «Движение первых». Президент Владимир Путин дал старт акции 3 декабря.

