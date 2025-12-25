На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долина согласилась съехать из проданной квартиры

Адвокат Пухова: Долина согласна добровольно съехать из квартиры в Хамовниках
true
true
true
close
РИА Новости

Певица Лариса Долина согласилась добровольно съехать из проданной квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС заявила адвокат артистки Мария Пухова.

«Лариса Александровна покинет эту квартиру добровольно», — сказала она.

При этом Пухова не смогла назвать дату, когда певица это сделает.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной. Суд постановил, что артистка и ее родственники должны выселиться. Решение судьи вступило в силу немедленно.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист оценил шансы Долиной взыскать с Лурье плату за коммуналку.

