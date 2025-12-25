На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран ЦСКА объяснил, как переход Баринова из «Локомотива» повлияет на чемпионскую гонку РПЛ

Тренер Хомуха: Баринов – отличное приобретение ЦСКА
РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне тренер Дмитрий Хомуха в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, как повлияет на расклады в чемпионской гонке возможный переход в стан армейцев этой зимой полузащитника сборной России и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Это очень хороший трансфер: игрок сборной России с российским паспортом с учетом лимита, который намечается. Я думаю, что это отличное приобретение, если он придет зимой, это значительно усилит армейцев в борьбе за титул. Шансы «Локомотива» тогда в борьбе за титул снизятся, вне всякого сомнения. Это потеря капитана, которая всегда может очень сильно ударить по команде», — считает Хомуха.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее Валерий Карпин и Матвей Сафонов приготовили оливье в преддверии Нового года.

