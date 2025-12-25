В Госдуме заявили, что Валиевой будет тяжело восстанавливаться

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на соревновательный лед зависит только от нее самой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Если она психологически будет готова, что какой-то период будет очень непростым, то все будет в порядке. Она пережила тяжелую историю. Теперь же будут ожидания от болельщиков и от самой себя. Непонятно, будут ли они оправданны. Все-таки время ушло, тяжело восстанавливаться», — отметила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова опровергла возможное соперничество фигуристок Валиевой и Аделии Петросян.