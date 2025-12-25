В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы

Бывший депутат Государственной думы Николай Герасименко был найден в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Журналисты отметили, что с мужчиной все хорошо. По предварительной информации, экс-депутат страдает деменцией. Он мог пропасть из-за своей болезни, следует из материала.

Герасименко 75 лет.

О пропаже Герасименко сообщалось несколькими часами ранее. По информации СМИ, накануне бывший депутат вышел на прогулку со своей собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего не вернулся. Как писал «112», мужчину разыскивали волонтеры, его ориентировка была размещена на сайтах поиска пропавших людей.

В 2019 году экс-депутат за рулем своего «лексуса» сбил мотоциклиста на Крупской улице в Москве. После этого его лишили депутатской неприкосновенности. При этом Герасименко отмечал, что считает критику коллег «жесткой и обоснованной».

