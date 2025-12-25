На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы

112: экс-депутат Госдумы Герасименко найден в Москве
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший депутат Государственной думы Николай Герасименко был найден в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Журналисты отметили, что с мужчиной все хорошо. По предварительной информации, экс-депутат страдает деменцией. Он мог пропасть из-за своей болезни, следует из материала.

Герасименко 75 лет.

О пропаже Герасименко сообщалось несколькими часами ранее. По информации СМИ, накануне бывший депутат вышел на прогулку со своей собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего не вернулся. Как писал «112», мужчину разыскивали волонтеры, его ориентировка была размещена на сайтах поиска пропавших людей.

В 2019 году экс-депутат за рулем своего «лексуса» сбил мотоциклиста на Крупской улице в Москве. После этого его лишили депутатской неприкосновенности. При этом Герасименко отмечал, что считает критику коллег «жесткой и обоснованной».

Ранее пропавшая в Турции с ребенком гражданка РФ заявила, что хотела отдохнуть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами