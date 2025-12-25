На горе Килиманджаро разбился вертолет

Пять человек не выжили в результате крушения вертолета на высочайшей вершине Африки — Килиманджаро в Танзании. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным полиции, вертолет потерпел аварию в среду вечером на одном из самых популярных туристических маршрутов. Полет был частью спасательной операции по эвакуации людей с горы.

Среди тех, кто не выжил, были двое иностранцев, которых перевозили в рамках медицинской эвакуации. Также на борту были местный врач, гид и пилот.

Происшествие произошло между лагерем Барафу и вершиной Кибо на высоте более 4000 метров.

Командир региональной полиции Килиманджаро Саймон Майгва сообщил журналистам, что воздушное судно принадлежало компании Kilimanjaro Aviation, предоставляющей, в том числе, услуги санитарной авиации. Представители компании пока не выступили с комментариями.

13 декабря журналисты РЕН ТВ сообщили, что на аэродроме Новинки в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Позднее Telegram-канал 112 написал, что на борту воздушного судна находились два человека — пилоты Андрей И. и Сергей М. По информации журналистов, первый мужчина не пострадал, второй — получил травмы.

Ранее в Дагестане потерпевший крушение вертолет упал на базу отдыха.