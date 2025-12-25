На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замгубернатора Ростовской области объявили в розыск

ТАСС: экс-замгубернатора Ростовской области Окунева объявили в розыск
Правоохранители объявили в розыск экс-заместителя губернатора Ростовской области и бывшего министра транспорта Владимира Окунева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

«Фигурант объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в правоохранительных органах, добавив, что речь идет об Окуневе.

В декабре в Крыму экс-замдиректора департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя получила штраф за злоупотребление должностными полномочиями. Суд установил, что она, в интересах своих родственников, обошла конкурсные процедуры и содействовала заключению госконтрактов по завышенной стоимости на аренду здания для департамента здравоохранения. При этом, арендуемое помещение не отвечало установленным требованиям.

Ранее бывшего мэра города Иваново арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

