Ядовитая змея сбежала из террариума в Москве и укусила хозяйку

В Москве рептилия сбежала из своего террариума и напала на свою 50-летнюю хозяйку. Об этом сообщает НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Ядовитая голубая куфия, относящаяся к семейству гадюковых, сбежала из домашнего террариума и укусила свою хозяйку в ногу. Яд этой рептилии способен вызывать опасные нарушения свертываемости крови, серьезные повреждения тканей и тяжелую аллергию.

Хозяйка змеи сразу же обратилась за помощью, бригада скорой помощи доставила ее в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского. Специалисты провели ей комплексную детоксикацию и противоаллергическое лечение, что позволило стабилизировать ее состояние.

Врачи выписали пациентку после курса терапии. Единственным напоминанием о случившемся остался крупный синяк в месте укуса.

Ранее змея десять дней пряталась в квартире россиянки.