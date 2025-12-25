На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ядовитая змея сбежала из террариума в Москве и укусила хозяйку

В Москве ядовитая змея сбежала и укусила хозяйку
true
true
true
close
Telegram-канал Склиф

В Москве рептилия сбежала из своего террариума и напала на свою 50-летнюю хозяйку. Об этом сообщает НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Ядовитая голубая куфия, относящаяся к семейству гадюковых, сбежала из домашнего террариума и укусила свою хозяйку в ногу. Яд этой рептилии способен вызывать опасные нарушения свертываемости крови, серьезные повреждения тканей и тяжелую аллергию.

Хозяйка змеи сразу же обратилась за помощью, бригада скорой помощи доставила ее в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского. Специалисты провели ей комплексную детоксикацию и противоаллергическое лечение, что позволило стабилизировать ее состояние.

Врачи выписали пациентку после курса терапии. Единственным напоминанием о случившемся остался крупный синяк в месте укуса.

Ранее змея десять дней пряталась в квартире россиянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами