В России рекордно выросли продажи подержанных пикапов

В России в ноябре нынешнего года россияне приобрели 3 375 пикапов с пробегом. Это на 12% больше, чем в том же месяце 2024-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Среди моделей самым популярным пикапом с пробегом в РФ остался Toyota Hilux, который в ноябре был приобретен в количестве 642 экземпляров. Второе место занял Mitsubishi L200 (594 шт.), а третье – УАЗ «Пикап» (407 шт.)», — сообщает агентство.

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было куплено 32,5 тысячи подержанных пикапов – на 5% больше, чем в январе – ноябре прошлого года.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.