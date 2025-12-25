На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выиграл в лотерею $1,8 млрд в канун Рождества

ABC News: в США мужчина стал победителем лотереи, выиграв $1,8 млрд
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина выиграл в лотерею $1,8 млрд, пишет ABC News.

Победителем стал игрок из Арканзаса. Его билет, проданный в штате, совпал со всеми шестью номерами розыгрыша. Мужчина может выбрать между разовой выплатой в размере $834,9 млн или полной суммой джекпота, которую выплачивают ежегодными платежами примерно в течение 30 лет. Оба варианта предусматривают удержание налогов.

Как пишут СМИ, этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

Профессор математики и информатики колледжа Дэвидсон Тим Шартье напомнил, насколько мала вероятность сорвать джекпот Powerball. Он сравнил попытку выиграть главный приз с задачей угадать одну конкретную секунду из девятилетнего промежутка. По его словам, покупка большого количества билетов лишь незначительно повышает шансы.

«Если вы покупаете 100 билетов, то действительно увеличиваете вероятность в 100 раз, но это все равно похоже на попытку угадать одну секунду за девять лет», — объяснил он.

Пара во второй раз за десять лет выиграла в лотерею £1 млн.

