NYT: Трамп пришел в ярость, увидев CNN на борту Air Force One

Президент США Дональд Трамп был недоволен, увидев трансляцию американского телеканала CNN на борту самолета Air Force One, пишет газета The New York Times со ссылкой на внутреннюю электронную переписку.

Случай произошел во время одной из зарубежных поездок Дональда и Меланьи Трамп, уточняет газета. Телевизор, который обычно смотрит первая леди США, был настроен на трансляцию CNN.

Реклама

Отмечается, что Трамп разгневался на своих сотрудников из-за нарушения правила о том, что во время каждой поездки должен транслироваться другой американский телеканал — Fox. NYT напоминает, что Трамп предпочитает Fox, а CNN называет «fake news». Как отмечает газета, это в свою очередь вызвало «небольшой переполох» на борту Air Force One.

В переписке американские чиновники заверили, что в будущем телевизоры на Борту номер один будут настроены на телеканал Fox, что станет «стандартной операционной процедурой».

Со ссылкой на переписку между военным управлением и управлением по коммуникациям Белого дома NYT пишет, что Трамп заказал также два дополнительных телевизора — для себя и Меланьи Трамп, чтобы была возможность смотреть их отдельно во время поездок.

Ранее телеканал CNN обнародовал запись разговора Трампа и Коэна о выплатах модели Playboy.