Премьер Чехии назвал «историческим моментом» встречу Путина и Трампа

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является «историческим моментом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«С точки зрения международных отношений сегодняшняя встреча Трамп-Путин являет собой исторический момент», — сказал Бабиш.

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По его словам, диалог сменил «годы враждебности», что имеет большое значение для всего мира.

Премьер также добавил, что лидеры стран затронули важные мировые проблемы, среди которых сокращение ядерного арсенала, военный конфликт в Сирии и ситуация на Корейском полуострове.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки.

Ранее Трамп также заявлял, что его встреча с Путиным важна для всего мира.