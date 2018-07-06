Избранный президент Мексики пригласит Трампа на инаугурацию

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победивший по итогам выборов президента Мексики, заявил, что планирует пригласить американского лидера Дональда Трампа на свою инаугурацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп будет приглашен на инаугурацию, но его согласие будет зависеть от расписания и решения.

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Он также подчеркнул, что намерен пригласить на свою инаугурацию и других глав государств.

Обрадор добавил, что, в частности, пригласит премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил Трампу заключить «всеобъемлющее соглашение» между США и Мексикой.

Он также отметил, что поговорил с Трампом по телефону около получаса.