Захарова не испытывает негатива к словам Порошенко о флаге над Севастополем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о планах поднять украинский флаг над Севастополем, передает РИА «Новости».

«Не очень поняла, почему это заявление вызвало такой резонанс и столько негативных откликов в Севастополе. Вот правда, мне непонятно… В данном случае я не разделяю их негативного отношения к заявлению Петра Порошенко. Почему? Потому что я, например, вижу, что президент Украины движется в каком-то направлении большей реалистичности», — сказала Захарова.

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Она отметила, что исходит из того, что президент Украины мог иметь в виду открытие генерального консульства.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге над Севастополем.