В МИДе сожалеют, что ЕС не признал вину НАТО в миграционном кризисе

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о сожалении России в связи с тем, что страны Евросоюза на саммите не признали вину НАТО в миграционном кризисе в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова отметила, что проблема с беженцами в Европе возникла из-за агрессивных действий стран НАТО на Ближнем Востоке и в Африке.

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«Мы сожалеем, что в итоговых документах саммита не нашло отражения то обстоятельство, что миграционный кризис в Евросоюзе во многом стал следствием необдуманных, агрессивных действий стран НАТО и ряда государств Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — заявила Захарова.

В МИДе надеются, что решения ЕС в области миграционной политики будут реализованы не в ущерб общепризнанным стандартам в области прав человека и не будут сведены к «банальному вытеснению за пределы Евросоюза», добавила она.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала новое решение Европейского союза по мигрантам.