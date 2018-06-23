Помпео рассказал о чувстве юмора Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у лидера КНДР Ким Чен Ына есть чувство юмора, передает РИА «Новости».

«Да, у него есть чувство юмора. Он уделяет пристальное внимание тому, что происходит. Он следит за тем, что говорят американцы. Он хочет определить, действительно ли Америка настроена серьезно», — сказал Помпео.

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Он также назвал Ким Чен Ына «ярким», добавив, что он «очень хорошо разбирается» в вопросах, по которым ведутся переговоры.

«Он не обращается к другим за советом», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча глав России и США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.