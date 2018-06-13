Украинский омбудсмен отправилась в Россию

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправляется в Россию, передает РИА «Новости».

В России Денисова посетит находящихся в заключении украинцев.

«Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки», — написал Порошенко в твиттере.

Договоренность о визите омбудсмена была достигнута в результате телефонных переговоров Порошенко и президента России Владимира Путина. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова нанесет ответный визит и посетит заключенных россиян на Украине.