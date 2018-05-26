Колумбия станет глобальным партнером НАТО
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о достижении соглашения о партнерстве с НАТО, передает РИА «Новости».
«И еще одна большая новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера», — рассказал он.
Реклама
По его словам, Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, имеющей такую привилегию.
В 2013 году Колумбия и НАТО подписали соглашение об обмене секретной информацией.
Отмечалось, что Колумбия не собирается быть «частью НАТО», но планирует «учиться у организации, делиться опытом в борьбе против наркотиков и терроризма». Соглашение было подписано в Брюсселе.