Колумбия станет глобальным партнером НАТО

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о достижении соглашения о партнерстве с НАТО, передает РИА «Новости».

«И еще одна большая новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера», — рассказал он.

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По его словам, Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, имеющей такую привилегию.

В 2013 году Колумбия и НАТО подписали соглашение об обмене секретной информацией.

Отмечалось, что Колумбия не собирается быть «частью НАТО», но планирует «учиться у организации, делиться опытом в борьбе против наркотиков и терроризма». Соглашение было подписано в Брюсселе.