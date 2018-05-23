Захарова допустила, что в Британии Скрипалей удерживают от контактов насильно

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова допустила, что британские власти удерживают пострадавших в результате отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь Юлию против их воли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Россия не может добиться доступа к гражданам своей страны в течение двух месяцев и не имеет данных об их состоянии. При этом Скрипали «удерживаются» от контактов.

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«…российские граждане, так или иначе, удерживаются в Великобритании от контактов, возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии», — заявила Захарова.

Она также допустила, что пострадавшим не позволяют контактировать со СМИ.

Ранее российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не давали личного отказа встретиться с консулами.