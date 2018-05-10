Путин похвалил президента Казахстана за умение окружать себя молодыми людьми

Президент России Владимир Путин отметил умение казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева окружать себя дельными и эффективными молодыми людьми, передает портал Tengri News фрагмент интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

«Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло, ведь, он еще в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, и удивляет до сих пор. Это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек всегда устремленный в будущее. Вот это удивительное качество», — сказал Путин.

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Также он заявил, что команда Назарбаева характеризует его как сильного лидера.

«Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путина в Госдуме встретили радостными криками.