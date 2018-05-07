Путин: важно обеспечить преемственность работы кабмина

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что важно обеспечить преемственность работы правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства. Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — сказал Путин.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин собрал в Кремле членов кабмина и поблагодарил их за работу.

По его словам, президент поблагодарил всех членов кабмина за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией.