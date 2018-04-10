Путин пожелал Медведеву хорошей работы с депутатами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным представил тезисы своего отчета о работе правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Медведева, представленная в докладе картина получилась «пестрой», так как охватывает работу кабинета за шесть лет.

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«Я бы действительно хотел представить нашим коллегам депутатам картину развития страны не только — как это положено по конституции — за 2017 год, но и за период деятельности, взаимодействия между правительством Российской Федерации и Государственной думой и прежнего созыва, и действующего созыва, то есть практически за шесть лет. Картина эта получилась пестрой, потому что это был очень сложный период», — сказал Медведев.

В свою очередь Путин пожелал премьеру конструктивной работы с депутатами.

«Я желаю вам хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Государственной думы», — сказал он.

Также Путин поручил Медведеву проанализировать причины невыполнения всех майских указов.