Посольство России прокомментировало статью о переезде Скрипалей

Сотрудники российского посольства в Великобритании в твиттере прокомментировали материал The Sunday Times об отравленном в Солсбери бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

В частности, в статье сообщается о том, что Скрипалям будут предложены новые паспорта, а также проживание в США для предоставления защиты от дальнейших покушений.

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«Двое жертв изолированы от общества и даже от собственной семьи, свидетельства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, британские медиа отвечают — «под контролем государства». Если вы связаны с преступлением, зачем утаивать концы?», — говорится в тексте сообщения.

К сообщению также прикреплено изображение с заголовком материала «Скрипалям предложили новое гражданство с помощью ЦРУ».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что британская сторона должна была бесплатно предоставить визу племяннице Скрипаля Виктории.