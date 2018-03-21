Лавров посоветовал Британии перестать нервничать

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

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По его словам, нынешние действия Британии — это «лихорадочные метания по всему миру, уговаривания партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов».

Ранее глава МИД Японии Таро Коно, комментируя нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, назвал неприемлемым применение химического оружия, но подчеркнул, что необходимо выяснить все факты.