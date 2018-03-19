Алиев поздравил Путина с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщается на сайте главы Азербайджана.

«Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа», — говорится в телеграмме.

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Алиев также отметил вклад Путина в расширение российско-азербайджанских отношений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.