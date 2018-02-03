Путин и Назарбаев обсудили конгресс нацдиалога в Сочи

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым прошедший конгресс нацдиалога Сирии в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате», — говорится в сообщении.

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Также президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил конгресс сирийского нацдиалога с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.